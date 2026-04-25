Baroville

Dîner immersif

Champagne de Barfontarc Baroville Aube

Tarif : – – Eur

90

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 19:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Plongez au cœur de notre Maison, Champagne de Barfontarc, pour un dîner immersif et insolite.

Célébrez la saison automnale avec un repas en accords mets et vins dans notre cellier, le tout dans un cadre unique et sur un thème automnal.

Programme:

– 19h30 visite guidée de nos caves

– 20h00 apéritif

– 20h30 début du dîner immersif dans nos caves 90 .

Champagne de Barfontarc Baroville 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 07 09 laura@barfontarc.com

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English :

L’événement Dîner immersif Baroville a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne