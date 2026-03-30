Soirée 100% Champagne au Champagne Etienne Fourrier

45 rue de Bar-sur-Aube Baroville Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 19:30:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

La soirée dansante 100% Champagne revient pour sa cinquième édition le Samedi 24 Octobre.

Philippe Marey, Davy Animation & Cécilia vous feront danser et l’hôtel restaurant de l’Abbaye se chargera d’émerveiller vos papilles une fois de plus.

Date limite de réservation: 18 Octobre.

Dîner dansant avec 5 flûtes de Champagne pour sublimer chaque met. .

45 rue de Bar-sur-Aube Baroville 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 15 75 accueil@champ-etiennefourrier.fr

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English :

L’événement Soirée 100% Champagne au Champagne Etienne Fourrier Baroville a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne