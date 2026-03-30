Soirée 100% Champagne au Champagne Etienne Fourrier Baroville
Soirée 100% Champagne au Champagne Etienne Fourrier Baroville samedi 24 octobre 2026.
Soirée 100% Champagne au Champagne Etienne Fourrier
45 rue de Bar-sur-Aube Baroville Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 19:30:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
La soirée dansante 100% Champagne revient pour sa cinquième édition le Samedi 24 Octobre.
Philippe Marey, Davy Animation & Cécilia vous feront danser et l’hôtel restaurant de l’Abbaye se chargera d’émerveiller vos papilles une fois de plus.
Date limite de réservation: 18 Octobre.
Dîner dansant avec 5 flûtes de Champagne pour sublimer chaque met. .
45 rue de Bar-sur-Aube Baroville 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 15 75 accueil@champ-etiennefourrier.fr
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English :
L’événement Soirée 100% Champagne au Champagne Etienne Fourrier Baroville a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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