Brunch estival

Champagne de Barfontarc Baroville Aube

Tarif : – – Eur

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-07-13 2026-08-03 2026-08-10

Appréciez un brunch estival au cœur du vignoble de Champagne, sur notre Espace Naturel Derrière le Moulin. Produits frais et locaux, fruits, jus de fruits et bien évidemment… Champagne de BARFONTARC ! Une parenthèse gustative au cœur de la nature. 45 .

Champagne de Barfontarc Baroville 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 07 09 laura@barfontarc.com

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English :

L’événement Brunch estival Baroville a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne