Brunch estival Baroville
Brunch estival Baroville lundi 13 juillet 2026.
Brunch estival
Champagne de Barfontarc Baroville Aube
Tarif : – – Eur
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-07-13 2026-08-03 2026-08-10
Appréciez un brunch estival au cœur du vignoble de Champagne, sur notre Espace Naturel Derrière le Moulin. Produits frais et locaux, fruits, jus de fruits et bien évidemment… Champagne de BARFONTARC ! Une parenthèse gustative au cœur de la nature. 45 .
Champagne de Barfontarc Baroville 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 07 09 laura@barfontarc.com
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English :
L’événement Brunch estival Baroville a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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