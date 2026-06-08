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AFTERWORK AVEC AMINE BELAYACHI CENTRE CULTUREL SAINT-CYPRIEN Toulouse

AFTERWORK AVEC AMINE BELAYACHI CENTRE CULTUREL SAINT-CYPRIEN Toulouse vendredi 12 juin 2026.

Lieu : CENTRE CULTUREL SAINT-CYPRIEN

Adresse : 58 Allées Charles de Fitte

Ville : 31300 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Toulouse

AFTERWORK AVEC AMINE BELAYACHI

CENTRE CULTUREL SAINT-CYPRIEN 58 Allées Charles de Fitte Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12 20:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Un nouveau rendez-vous pour découvrir l’exposition du moment et un concert.
Artiste araboandalou, Amine Belayachi porte un projet artistique et culturel qui tisse un lien harmonieux entre tradition et modernité.

Ses concerts sont un voyage au coeur des sonorités méditerranéennes, mêlant voix et guitare aux mélodies arabo-andalouses et créations originales. 12  .

CENTRE CULTUREL SAINT-CYPRIEN 58 Allées Charles de Fitte Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

A new rendez-vous to discover the exhibition of the moment and a concert.

L’événement AFTERWORK AVEC AMINE BELAYACHI Toulouse a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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