AFTERWORK AVEC AMINE BELAYACHI CENTRE CULTUREL SAINT-CYPRIEN Toulouse

Toulouse

AFTERWORK AVEC AMINE BELAYACHI

CENTRE CULTUREL SAINT-CYPRIEN 58 Allées Charles de Fitte Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12 20:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Un nouveau rendez-vous pour découvrir l’exposition du moment et un concert.

Artiste araboandalou, Amine Belayachi porte un projet artistique et culturel qui tisse un lien harmonieux entre tradition et modernité.

Ses concerts sont un voyage au coeur des sonorités méditerranéennes, mêlant voix et guitare aux mélodies arabo-andalouses et créations originales. 12 .

CENTRE CULTUREL SAINT-CYPRIEN 58 Allées Charles de Fitte Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A new rendez-vous to discover the exhibition of the moment and a concert.

L’événement AFTERWORK AVEC AMINE BELAYACHI Toulouse a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE