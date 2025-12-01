AFTERWORK DE CUISINE AUX CAVES BYRRH 2025-2026 Thuir

AFTERWORK DE CUISINE AUX CAVES BYRRH 2025-2026

2 Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-12 18:30:00

2025-12-12

Nous sommes heureux de vous accueillir aux Afterworks de Cuisine des Caves Byrrh pour un événement gastronomique unique, empreint de convivialité et de simplicité.

L’Office de Tourisme, la Communauté de Communes des Aspres et des chefs de qualité se sont regroupés sur le site historique et emblématique des Caves Byrrh où les ils vont présenteront des saveurs diverses et variées

+33 4 68 53 45 86 acueil@aspres-thuir.com

English :

We’re delighted to welcome you to the Afterworks de Cuisine des Caves Byrrh for a unique gastronomic event, full of conviviality and simplicity.

The Tourist Office, the Communauté de Communes des Aspres and top-quality chefs have joined forces on the historic and emblematic site of the Caves Byrrh, where they will present a wide variety of flavors

German :

Wir freuen uns, Sie bei den Afterworks de Cuisine des Caves Byrrh zu einem einzigartigen gastronomischen Ereignis begrüßen zu dürfen, das von Geselligkeit und Einfachheit geprägt ist.

Das Fremdenverkehrsamt, die Communauté de Communes des Aspres und Spitzenköche haben sich auf dem historischen und symbolträchtigen Gelände der Byrrh-Keller versammelt, wo sie verschiedene und vielfältige Geschmacksrichtungen präsentieren werden

Italiano :

Siamo lieti di accogliervi al Caves Byrrh Kitchen Afterworks per un evento gastronomico unico, all’insegna della convivialità e della semplicità.

L’Ufficio del Turismo, la Communauté de Communes des Aspres e i migliori chef si sono riuniti nel luogo storico ed emblematico delle Caves Byrrh, dove presenteranno un’ampia varietà di sapori

Espanol :

Nos complace darle la bienvenida a las Caves Byrrh Kitchen Afterworks para un evento gastronómico único, lleno de convivencia y sencillez.

La Oficina de Turismo, la Communauté de Communes des Aspres y grandes chefs se han reunido en el lugar histórico y emblemático de las Caves Byrrh, donde presentarán una amplia variedad de sabores

