ANIMATION RÉALITÉ VIRTUELLE Thuir
ANIMATION RÉALITÉ VIRTUELLE Thuir mercredi 20 mai 2026.
Thuir
ANIMATION RÉALITÉ VIRTUELLE
7 passage jeantet violet Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-20 2026-05-29
Plongez dans l’univers de la réalité virtuelle !
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7 passage jeantet violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 39 49
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English :
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L’événement ANIMATION RÉALITÉ VIRTUELLE Thuir a été mis à jour le 2026-04-30 par OTI ASPRES-THUIR