Thuir

ANIMATION RÉALITÉ VIRTUELLE

7 passage jeantet violet Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-20 2026-05-29

Plongez dans l’univers de la réalité virtuelle !

Jeux, voyages, culture, détente…

Explorez toutes les possibilités offertes par nos casques VR et vivez une expérience immersive !

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7 passage jeantet violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 39 49

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English :

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L’événement ANIMATION RÉALITÉ VIRTUELLE Thuir a été mis à jour le 2026-04-30 par OTI ASPRES-THUIR