Afterwork de printemps Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Afterwork de printemps

Saint-Hilaire-Saint-Florent 3 rue Léopold Palustre Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 18:00:00

fin : 2026-03-20 20:30:00

Date(s) :

2026-03-20

A l’occasion de son afterwork de printemps, la Maison Langlois vous invite à venir découvrir le millésime 2021 de sa cuvée Brut Vintage.

Le premier verre vous est offert, puis, bénéficiez de tarifs préférentiels sur ses cuvées pour la soirée. Vous pouvez ensuite profiter de la soirée sous forme de bar à vins et de grignotage (pâté, terrines, tartinables, etc).

L’événement se déroule dans l’école du vin de la Maison Langlois, un bâtiment classé du XIXème siècle. A cette occasion, son tout nouvel aménagement vous sera présenté.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 20 mars 2026 de 18h à 20h30. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent 3 rue Léopold Palustre Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 21 40 visite@langlois-cremantdeloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For its spring afterwork, Maison Langlois invites you to discover the 2021 vintage of its Brut Vintage cuvée.

L’événement Afterwork de printemps Saumur a été mis à jour le 2026-02-18 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME