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Afterwork de rentrée DLV X LAB’O, LAB’O Village by CA, Orléans

mardi 15 septembre 2026 · LAB'O Village by CA · Orléans

Afterwork de rentrée DLV X LAB’O, LAB’O Village by CA, Orléans

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Lieu
LAB'O Village by CA
Adresse
5ème étage - 1 Av. du Champ de Mars, 45100 Orléans
Ville
45100 Orléans
Département
Loiret
Tarif
sur inscriptions

Afterwork de rentrée DLV X LAB’O Mardi 15 septembre, 17h00 LAB’O Village by CA Loiret

sur inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T17:00:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T17:00:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00

Après la pause estivale, il est temps de se retrouver ! Et dans l’écosystème tech et innovation du territoire, les actualités ne manquent pas.

Digital Loire Valley et le LAB’O Village by CA Orléans ont le plaisir de vous convier au prochain afterwork de rentrée, pour un moment de retrouvailles, d’échanges et de convivialité.

RDV le mardi 15 septembre 2026 aux côtés de l’ensemble de l’écosystème tech et innovation local pour faire le plein d’actualités, découvrir les temps forts de la fin d’année et partager un cocktail avant de repartir sur une rentrée pleine d’ambition !

Au programme :
À partir de 17h : Challenge My Startup
Venez challenger deux entreprises de l’écosystème et leur apporter votre regard :

  • Maynd
  • Explozill Studio

18h30 : Accueil des participants

18h40 – 19h30 : Les actualités de l’écosystème

  • Découvrez la roadmap Digital Loire Valley des prochains mois.

  • Faites connaissance avec la nouvelle équipe DLV, qui a quelque peu évolué ces dernières semaines.

À partir de 19h30 : Afterwork & cocktail

  • Profitez d’un moment convivial pour échanger avec les entrepreneurs, startups, partenaires et acteurs de l’innovation de la région.

En bref :
Une belle occasion de reprendre le rythme, découvrir les grands rendez-vous de la rentrée, rencontrer les nouveaux visages de Digital Loire Valley et développer votre réseau dans une ambiance décontractée.
On a hâte de vous retrouver !

LAB’O Village by CA 5ème étage – 1 Av. du Champ de Mars, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/afterwork-15-septembre-2026 »}]
Et si on lançait la rentrée comme il se doit ?

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