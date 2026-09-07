Afterwork de rentrée DLV X LAB’O, LAB’O Village by CA, Orléans
mardi 15 septembre 2026 · LAB'O Village by CA · Orléans
Informations pratiques
Afterwork de rentrée DLV X LAB’O Mardi 15 septembre, 17h00 LAB’O Village by CA Loiret
sur inscriptions
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T17:00:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T17:00:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00
Après la pause estivale, il est temps de se retrouver ! Et dans l’écosystème tech et innovation du territoire, les actualités ne manquent pas.
Digital Loire Valley et le LAB’O Village by CA Orléans ont le plaisir de vous convier au prochain afterwork de rentrée, pour un moment de retrouvailles, d’échanges et de convivialité.
RDV le mardi 15 septembre 2026 aux côtés de l’ensemble de l’écosystème tech et innovation local pour faire le plein d’actualités, découvrir les temps forts de la fin d’année et partager un cocktail avant de repartir sur une rentrée pleine d’ambition !
Au programme :
À partir de 17h : Challenge My Startup
Venez challenger deux entreprises de l’écosystème et leur apporter votre regard :
- Maynd
- Explozill Studio
18h30 : Accueil des participants
18h40 – 19h30 : Les actualités de l’écosystème
Découvrez la roadmap Digital Loire Valley des prochains mois.
Faites connaissance avec la nouvelle équipe DLV, qui a quelque peu évolué ces dernières semaines.
À partir de 19h30 : Afterwork & cocktail
- Profitez d’un moment convivial pour échanger avec les entrepreneurs, startups, partenaires et acteurs de l’innovation de la région.
En bref :
Une belle occasion de reprendre le rythme, découvrir les grands rendez-vous de la rentrée, rencontrer les nouveaux visages de Digital Loire Valley et développer votre réseau dans une ambiance décontractée.
On a hâte de vous retrouver !
LAB’O Village by CA 5ème étage – 1 Av. du Champ de Mars, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/afterwork-15-septembre-2026 »}]
Et si on lançait la rentrée comme il se doit ?
À voir aussi à Orleans (Loiret)
- Festival Hop Pop Hop Orléans 11 septembre 2026
- Cours d’Histoire de l’Art, Musée des Beaux Arts, Orléans 12 septembre 2026
- Festival de cinéma d’Orléans Les Invizibles Orléans 16 septembre 2026
- Visite guidée par un magistrat, Hôtel Pommeret – Chambre régionale des comptes, Orléans 18 septembre 2026
- Visite commentée de la salle de l’Institut, Salle de l’Institut, Orléans 18 septembre 2026