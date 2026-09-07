Afterwork de rentrée DLV X LAB’O, LAB’O Village by CA, Orléans

Informations pratiques

Afterwork de rentrée DLV X LAB’O Mardi 15 septembre, 17h00 LAB’O Village by CA Loiret

sur inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T17:00:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-15T17:00:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00

Après la pause estivale, il est temps de se retrouver ! Et dans l’écosystème tech et innovation du territoire, les actualités ne manquent pas.

Digital Loire Valley et le LAB’O Village by CA Orléans ont le plaisir de vous convier au prochain afterwork de rentrée, pour un moment de retrouvailles, d’échanges et de convivialité.

RDV le mardi 15 septembre 2026 aux côtés de l’ensemble de l’écosystème tech et innovation local pour faire le plein d’actualités, découvrir les temps forts de la fin d’année et partager un cocktail avant de repartir sur une rentrée pleine d’ambition !

Au programme :

À partir de 17h : Challenge My Startup

Venez challenger deux entreprises de l’écosystème et leur apporter votre regard :

Maynd

Explozill Studio

18h30 : Accueil des participants

18h40 – 19h30 : Les actualités de l’écosystème

Découvrez la roadmap Digital Loire Valley des prochains mois.

Faites connaissance avec la nouvelle équipe DLV, qui a quelque peu évolué ces dernières semaines.

À partir de 19h30 : Afterwork & cocktail

Profitez d’un moment convivial pour échanger avec les entrepreneurs, startups, partenaires et acteurs de l’innovation de la région.

En bref :

Une belle occasion de reprendre le rythme, découvrir les grands rendez-vous de la rentrée, rencontrer les nouveaux visages de Digital Loire Valley et développer votre réseau dans une ambiance décontractée.

On a hâte de vous retrouver !

LAB’O Village by CA 5ème étage – 1 Av. du Champ de Mars, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/afterwork-15-septembre-2026 »}]

Et si on lançait la rentrée comme il se doit ?