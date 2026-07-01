Visite commentée de la salle de l’Institut, Salle de l’Institut, Orléans

Informations pratiques

Visite commentée de la salle de l’Institut Vendredi 18 septembre, 09h15, 10h15 Salle de l’Institut Loiret

Limité à 2 classes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:15:00+02:00 – 2026-09-18T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:15:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

L’Institut, c’est le coeur battant du conservatoire. Cette salle aux allures de Versailles accueille de nombreux concerts toute l’année, mais elle a aussi d’autres facettes… Laissez-vous surprendre en compagnie de l’un de ses plus grands connaisseurs : son régisseur, incollable sur son histoire et ses secrets !

Matinée réservée aux scolaires et à leurs établissements.

Salle de l’Institut Place Sainte-Croix 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 21 33 [{« type »: « email », « value »: « resa.institut@orleans-metropole.fr »}] La salle de l’Institut fut construite en 1844 par les amis de l’Institut musical, académie orléanaise de haut vol. Elle fut jusqu’à la guerre de 1914 un haut lieu musical français et européen, accueillant les stars de la musique de chambre, longtemps accompagnée au piano par César Franck, à qui une stèle est dédiée dans le hall de la salle.

Elle est depuis 1920 l’auditorium du conservatoire et a vu naître en 1921 l’Orchestre Symphonique d’Orléans, orchestre professionnel de la cité Johannique.

De nombreux concerts de musique de chambre, et de grands évènements y sont régulièrement organisés. Parking Mairie et Cathédrale

L’Institut, c’est le cœur battant du conservatoire. Cette salle aux allures de Versailles accueille de nombreux concerts toute l’année, mais elle a aussi d’autres facettes… Laissez-vous surprendre…

©conservatoire