Aria, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans

Informations pratiques

Aria Mercredi 19 août, 14h00, 16h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret

sans réservation – se présenter 15 min avant chaque séance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T14:00:00+02:00 – 2026-08-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-08-19T16:00:00+02:00 – 2026-08-19T16:30:00+02:00

Un spectacle sonore et visuel qui allie créations graphiques originales et musique électronique jouée en direct ! A travers cette odyssée spatiale unique, découvrez l’évolution du vivant, la diversité des espèces et les écosystèmes qui nous entourent.

Mercredi 19 août à 14h et à 16h

Inclus dans le billet d’entrée – À partir de 6 ans – sans réservation

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Rendez-vous pour une aventure immersive et poétique sur une planète imaginaire ! jeune public astronomie

Jesse Lucas