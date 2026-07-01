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Aria, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans

mercredi 19 août 2026 · Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) · Orléans

Aria, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Lieu
Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)
Adresse
6 rue Marcel Proust 45000 Orléans
Ville
45000 Orléans
Département
Loiret
Tarif
sans réservation - se présenter 15 min avant chaque séance

Aria Mercredi 19 août, 14h00, 16h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret

sans réservation – se présenter 15 min avant chaque séance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T14:00:00+02:00 – 2026-08-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-08-19T16:00:00+02:00 – 2026-08-19T16:30:00+02:00

Un spectacle sonore et visuel qui allie créations graphiques originales et musique électronique jouée en direct ! A travers cette odyssée spatiale unique, découvrez l’évolution du vivant, la diversité des espèces et les écosystèmes qui nous entourent.
Mercredi 19 août à 14h et à 16h
Inclus dans le billet d’entrée – À partir de 6 ans – sans réservation

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire
Rendez-vous pour une aventure immersive et poétique sur une planète imaginaire ! jeune public astronomie

Jesse Lucas

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