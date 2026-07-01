Aria, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans
mercredi 19 août 2026 · Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) · Orléans
Informations pratiques
Aria Mercredi 19 août, 14h00, 16h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret
sans réservation – se présenter 15 min avant chaque séance
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T14:00:00+02:00 – 2026-08-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-08-19T16:00:00+02:00 – 2026-08-19T16:30:00+02:00
Un spectacle sonore et visuel qui allie créations graphiques originales et musique électronique jouée en direct ! A travers cette odyssée spatiale unique, découvrez l’évolution du vivant, la diversité des espèces et les écosystèmes qui nous entourent.
Mercredi 19 août à 14h et à 16h
Inclus dans le billet d’entrée – À partir de 6 ans – sans réservation
Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire
Rendez-vous pour une aventure immersive et poétique sur une planète imaginaire ! jeune public astronomie
Jesse Lucas
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