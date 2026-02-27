Festival Orléans Joue Orléans

Festival Orléans Joue

Campo Santo orléans Orléans Loiret

Tarif : 2 – 2 – EUR

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

2026-08-28

La 13e édition du festival Orléans Joue permettra de découvrir, comme chaque année, l’univers du jeu sous plusieurs formes jeux de société, jeux de rôles, jeux d’extérieur et de figurines, tournoi d’échec, murder party, troll ball…

L’événement culturel qu’est le Festival de jeu Orléans Joue est unique en son genre. Il revient cette année encore pour le plaisir des petits comme des grands.

Campo Santo orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

The 12th edition of the Orléans Joue festival will, as every year, provide an opportunity to discover the world of games in a variety of forms: board games, role-playing games, outdoor and miniature games, chess tournaments, murder parties, troll ball…

