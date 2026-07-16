Un siècle d’architecture en France. Exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine », Maison de l’Architecture et des Paysages Centre-Val de Loire, Orléans

Informations pratiques

Un siècle d’architecture en France. Exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine » 1 septembre – 3 octobre Maison de l’Architecture et des Paysages Centre-Val de Loire Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T10:00:00+02:00 – 2026-09-01T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Un siècle d’architecture en France

Exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine »

À l’occasion des 10 ans de la création du label « Architecture contemporaine remarquable », qui succède au label « Patrimoine du XXe siècle » créé en 1999, le Ministère de la Culture s’associe au Réseau des Maisons de l’Architecture afin de proposer à un public le plus large possible de découvrir cet outil emblématique de la valorisation de l’architecture contemporaine.

L’exposition présente par le moyen de la photographie un corpus de 30 édifices labellisés « Architecture contemporaine remarquable ». À travers cette sélection, se montrent la diversité des projets, des courants architecturaux, des écritures architecturales, des échelles ou encore des particularités typologiques d’un siècle de construction. Attentive au contexte, l’exposition permet de découvrir une variété de paysages et de localisations géographiques et le travail de femmes architectes.

Ce sont également les usages documentaires de la photographie qui sont mises en avant. Les photographies de ce corpus proviennent d’un fonds issu d’une commande du ministère de la Culture, confiée à huit photographes professionnels (Thierry Ardouin, Stéphane Asseline, Nolwenn Brod, Cyrus Cornut, Clément Guillaume, Sandrine Marc, Florent Michel et Myr Muratet). La campagne a permis de photographier 190 sites labellisés “Architecture contemporaine remarquable” sur les 1700 que répertorie le Guide du Centre des Monuments nationaux.

De septembre 2026 à septembre 2027, l’exposition itinérante permet de découvrir dans douze Maisons de l’architecture cette richesse architecturale que constituent les bâtiments labellisés « Architecture contemporaine remarquable ».

Commissariat de l’exposition assuré par la Maison de l’architecture et de la ville Provence-Alpes-Côte d’Azur et La Maison de l’architecture et des paysages Centre-Val de Loire, en association avec le Réseau des Maisons de l’Architecture.

Maison de l’Architecture et des Paysages Centre-Val de Loire 44 quai Saint-Laurent 45000 Orléans – France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire https://www.ma-cvl.org/ La Maison de l’Architecture et des Paysages, association de loi 1901, est le lieu-ressource de la région Centre-Val de Loire pour aborder sous toutes ses facettes la création architecturale sur l’ensemble du territoire régional.

La Maison de l’Architecture et des Paysages est ainsi le lieu naturel vers lequel chacun se tourne pour interroger, découvrir, partager et comprendre l’architecture du XXe et du XXIe siècle, et tous les enjeux de la construction, de l’aménagement des territoires et des paysages propres à notre région.

Elle est avant tout préoccupée par la sensibilisation à la culture architecturale sur le territoire régional.

Elle se définit comme une interface entre les différents types de compétences de ses «partenaires complémentaires».

Elle génère des interactions avec ces différentes institutions et elle a vocation à mutualiser certaines de ses activités dans le domaine de la recherche, des expositions et de la formation.

Elle travaille en étroite collaboration avec les autres acteurs de l’architecture et de la construction, tels que le C.A.U.E, les agences d’urbanisme, les écoles d’architecture ainsi que toute autre institution travaillant dans la sensibilisation du patrimoine bâti contemporain de la région Centre-Val de Loire.

La Maison de l’Architecture et des Paysages Centre – Val de Loire est l’une des 34 Maisons de l’architecture existantes en France qui est membre du Réseau national des Maisons de l’architecture.

Un siècle d’architecture en France

Barrage de Migouélou, Jean Bellier, André Coyne, 1956-1958 © Cyrus Cornut / Ministère de la Culture