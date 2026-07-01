Orléans dans le viseur – Séries photographiques en archives, Archives municipales et métropolitaines d’Orléans, Orléans

Informations pratiques

Orléans dans le viseur – Séries photographiques en archives 1 septembre 2026 – 31 mars 2027 Archives municipales et métropolitaines d’Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T00:30:00+02:00 – 2026-09-01T23:30:00+02:00

Fin : 2027-03-31T00:30:00+02:00 – 2027-03-31T23:30:00+02:00

Les Archives municipales et métropolitaines d’Orléans conservent plusieurs centaines de milliers de clichés (négatifs, tirages photographiques, diapositives, plaques de verre…) versés par les services administratifs ou acquis auprès de particuliers, datant de la fin du 19ème siècle aux années 2000.

Afin de mieux faire connaitre ce fonds, de mettre en lumière des photographies encore peu exposées, et à l’occasion du bicentenaire de la photographie célébré dans toute la France, les Archives d’Orléans proposent au public, du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, de découvrir une sélection de photographies.

« Orléans dans le viseur » présentera chaque mois une série de reproduction de huit photographies sélectionnées selon une thématique définie, soit au total environ quatre-vingt-dix photographies permettant d’explorer la richesse et la diversité des collections.

Chaque série sera présentée dans les vitrines des archives situées au 5 rue Fernand-Rabier et sur le site internet des archives d’Orléans.

Archives municipales et métropolitaines d’Orléans 5 rue Fernand-Rabier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 23 69 https://archives.orleans-metropole.fr https://archives.orleans-metropole.fr/offre-educative-et-culturelle/expositions-virtuelles/orleans-dans-le-viseur Les Archives d’Orléans collectent, conservent et communiquent les dossiers produits par les services de la Mairie d’Orléans et ceux d’Orléans Métropole, ainsi que des archives d’origine privée relatives à l’histoire de la ville. Les documents les plus anciens remontent à la fin du 12ème siècle.

Les Archives municipales et métropolitaines d’Orléans conservent plusieurs centaines de milliers de clichés (négatifs, tirages photographiques, diapositives, plaques de verre…) versés par les ou de…

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