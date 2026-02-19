La fête des Duits Orléans
La fête des Duits Orléans mercredi 12 août 2026.
La fête des Duits
Quai de Prague Orléans Loiret
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-17
2026-08-12
Rafraîchissements artistiques au mois d’août sur le duit d’Orléans.Familles
La fête des Duits rafraîchissements artistiques est née de la volonté de créer en pleine nature, au milieu du fleuve Loire, un espace culturel original entièrement voué à la création moderne et contemporaine où les arts plastiques voisinent avec la photographie, la musique de création, le théâtre, la danse, l’architecture et le cinéma. .
Quai de Prague Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire
Artistic refreshments in August on the Orleans canal.
L’événement La fête des Duits Orléans a été mis à jour le 2026-02-16 par OT ORLEANS