La fête des Duits

Quai de Prague Orléans Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-12

Rafraîchissements artistiques au mois d’août sur le duit d’Orléans.Familles

La fête des Duits rafraîchissements artistiques est née de la volonté de créer en pleine nature, au milieu du fleuve Loire, un espace culturel original entièrement voué à la création moderne et contemporaine où les arts plastiques voisinent avec la photographie, la musique de création, le théâtre, la danse, l’architecture et le cinéma. .

Quai de Prague Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 82 46 75 58 prog.nanoprod@gmail.com

English :

Artistic refreshments in August on the Orleans canal.

L’événement La fête des Duits Orléans a été mis à jour le 2026-02-16 par OT ORLEANS