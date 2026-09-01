Afterwork de rentrée Les Terrasses de La Garde Château La Garde Martillac

Informations pratiques

Martillac

Afterwork de rentrée Les Terrasses de La Garde

Château La Garde 1 Chemin la Tour Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 18:00:00

fin : 2026-09-10 22:00:00

Date(s) :

2026-09-10

Envie de profiter d’une belle soirée en famille ou entre amis ?

Rendez-vous le jeudi 10 septembre aux Terrasses de La Garde pour un afterwork convivial au cœur des vignes !

Concert de piano

Restauration sur place

-De 18h à 22h

Une belle occasion de partager un moment chaleureux, de profiter du cadre du Château et de prolonger l’été autour d’un verre et de quelques gourmandises.

Pensez à réserver votre place !

Au plaisir de vous accueillir aux Terrasses de La Garde .

Château La Garde 1 Chemin la Tour Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 91 18 93 hospitality.lagarde@dourthe.com

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English : Afterwork de rentrée Les Terrasses de La Garde

L’événement Afterwork de rentrée Les Terrasses de La Garde Martillac a été mis à jour le 2026-08-25 par Sud Bordeaux Tourisme