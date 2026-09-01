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Afterwork de rentrée Les Terrasses de La Garde Château La Garde Martillac

jeudi 10 septembre 2026 · Château La Garde · Martillac

Afterwork de rentrée Les Terrasses de La Garde Château La Garde Martillac

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Château La Garde
Adresse
1 Chemin la Tour
Ville
33650 Martillac
Département
Gironde
Tarif

Martillac

Afterwork de rentrée Les Terrasses de La Garde

Château La Garde 1 Chemin la Tour Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 18:00:00
fin : 2026-09-10 22:00:00

Date(s) :
2026-09-10

Envie de profiter d’une belle soirée en famille ou entre amis ?
Rendez-vous le jeudi 10 septembre aux Terrasses de La Garde pour un afterwork convivial au cœur des vignes !
Concert de piano
Restauration sur place
-De 18h à 22h
Une belle occasion de partager un moment chaleureux, de profiter du cadre du Château et de prolonger l’été autour d’un verre et de quelques gourmandises.
Pensez à réserver votre place !
Au plaisir de vous accueillir aux Terrasses de La Garde   .

Château La Garde 1 Chemin la Tour Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 91 18 93  hospitality.lagarde@dourthe.com

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English : Afterwork de rentrée Les Terrasses de La Garde

L’événement Afterwork de rentrée Les Terrasses de La Garde Martillac a été mis à jour le 2026-08-25 par Sud Bordeaux Tourisme

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