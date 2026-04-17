Montpellier

AFTERWORK DOG TALK

Rue Jules Ferry Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Viens rencontrer des gens aussi fans de leur chien que toi le 21 avril à 19h au French Kiss !

événement gratuit sur inscription

Viens rencontrer des gens aussi fans de leur chien que toi le 21 avril à 19h au French Kiss !

Tu as +200 photos de lui dans ton téléphone ?

Tu peux parler de lui pendant des heures ?

Alors cet afterwork est fait pour toi !

Dog Talk, c’est l’afterwork où tu peux enfin parler de ton chien sans retenue — partager tes astuces, tes galères, tes fiertés, avec des gens qui comprennent vraiment.

Pas de jugement, juste des dog parents comme toi.

Au programme

►rencontres entre dog parents

► jeux et animations pour briser la glace — même si tu viens seul(e) !

► discussions, conseils, partage d’expériences

► moment détente

Les chiens sont les bienvenus — mais tu peux aussi venir sans

événement gratuit sur inscription .

Rue Jules Ferry Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

Come and meet people who are just as crazy about their dogs as you are on April 21st at 7pm at French Kiss!

free event with registration

L’événement AFTERWORK DOG TALK Montpellier a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER