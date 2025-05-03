LOUIS CATTELAT – LE CORUM – SALLE PASTEUR Montpellier

LOUIS CATTELAT Début : 2026-04-17 à 20:00. Tarif : – euros.

Achat limité à 7 billets par acheteur.« Arecibo » peut évoquer trois choses.- Rien.?- Une destination à Porto-Rico, luxuriante et accueillante, où on peut aller se faire bronzer le cul.?- Un radiotélescope qui a envoyé un message à destination des extraterrestres, en 1974.Que des personnes aient déployé tout un programme scientifique pour essayer de parler aux aliens, alors qu’à titre personnel j’arrive pas à dire à la coiffeuse que je trouve ma coupe très laide, ça me bute.

LE CORUM – SALLE PASTEUR Esplanade Charles de Gaulle 34000 Montpellier 34