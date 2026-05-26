Montpellier

ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ VOYAJOUONS

48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Jeux de société Voyajouons

Jeux de société Voyajouons

Embarquez pour une Odyssée ludique à travers les jeux de société

Vous pouvez venir pour rencontrer de nouvelles personnes ou pour retrouver des amis, l’essentiel est de s’amuser!

Que ce soit en mode compétition ou coopération, il y a tous types de jeux, du traditionnel au plus moderne, pour débutants ou joueurs habitués ambiance, stratégie, créatif, enquête, bluff, culture générale et du monde…

Dates

MARDI 2/06_20h Jeux de société

DIMANCHE 7/06_18h Jeux de société

JEUDI 18/06_18h Jeux de société

Durée environ 3h. Tarif 10€, boisson et snacks offerts

Concept Store Le Repaire de Biivers

48 bis rue Roucher, Montpellier

Infos & inscriptions

Contact Tsiky

Téléphone 07 67 29 07 07

Email biivers.fr@gmail.com .

48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com

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English :

Voyajouons board games

L’événement ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ VOYAJOUONS Montpellier a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT MONTPELLIER