ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ VOYAJOUONS Montpellier
ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ VOYAJOUONS Montpellier mardi 2 juin 2026.
Montpellier
ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ VOYAJOUONS
48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
Jeux de société Voyajouons
Jeux de société Voyajouons
Embarquez pour une Odyssée ludique à travers les jeux de société
Vous pouvez venir pour rencontrer de nouvelles personnes ou pour retrouver des amis, l’essentiel est de s’amuser!
Que ce soit en mode compétition ou coopération, il y a tous types de jeux, du traditionnel au plus moderne, pour débutants ou joueurs habitués ambiance, stratégie, créatif, enquête, bluff, culture générale et du monde…
Dates
MARDI 2/06_20h Jeux de société
DIMANCHE 7/06_18h Jeux de société
JEUDI 18/06_18h Jeux de société
Durée environ 3h. Tarif 10€, boisson et snacks offerts
Concept Store Le Repaire de Biivers
48 bis rue Roucher, Montpellier
Infos & inscriptions
Contact Tsiky
Téléphone 07 67 29 07 07
Email biivers.fr@gmail.com .
48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Voyajouons board games
L’événement ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ VOYAJOUONS Montpellier a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- PRÉSENTATION DE L’ÉDITION 2026 DU FESTIVAL ARABESQUES Montpellier 29 mai 2026
- CONFÉRENCE LA VENGEANCE DES MEDICIS Montpellier 29 mai 2026
- PRINTEMPS DES COMÉDIENS Montpellier 29 mai 2026
- FENÊTRES PARCOURS D’ATELIERS D’ARTISTES DE MONTPELLIER Montpellier 29 mai 2026
- APÉRO MÉDITATION DÉCOUVERTE Montpellier 29 mai 2026