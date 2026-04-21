APÉRO MÉDITATION DÉCOUVERTE Montpellier
APÉRO MÉDITATION DÉCOUVERTE Montpellier vendredi 29 mai 2026.
Montpellier
APÉRO MÉDITATION DÉCOUVERTE
15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Apéro méditation découverte au centre à Montpellier gratuit sans réservation
Vendredi 29 mai, 19h à 20h:30 Avec Agnès Challant
Apéro méditation découverte au centre à Montpellier gratuit sans réservation
Vendredi 29 mai, 19h à 20h:30 Avec Agnès Challant
Envie de découvrir la méditation sans pression et dans une ambiance conviviale ?
Rejoignez-nous pour cet atelier spécial, conçu pour les débutants. Pendant 20 minutes, Agnès, enseignante de méditation expérimenté, vous donnera des explications claires et vous guidera à travers deux méditations simples pour vous familiariser avec la pratique.
L’objectif est de vous montrer comment la méditation peut apporter paix et clarté à votre esprit. Pour prolonger ce moment d’échange, un apéro sans alcool suivra la séance.
C’est l’occasion idéale de rencontrer d’autres personnes, de poser toutes vos questions et d’échanger librement avec l’enseignant. Notre communauté chaleureuse et ouverte vous accueille sans jugement.
Bénéfices de votre participation
•Vos premiers pas en méditation Apprenez des techniques simples et efficaces pour débuter, même si vous n’avez jamais médité.
•Un esprit apaisé Découvrez comment quelques minutes de méditation peuvent calmer le flot de vos pensées et vous apporter une sérénité profonde.
•Partage et convivialité Échangez librement avec l’enseignant et les autres participants dans une ambiance détendue et bienveillante.
Ce cours convient à tout le monde. .
15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org
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English :
Apéro méditation découverte au center à Montpellier free without reservation
Friday, May 29, 7pm to 8:30pm With Agnès Challant
L’événement APÉRO MÉDITATION DÉCOUVERTE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 OT MONTPELLIER
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