Montpellier

JEUNES TALENTS NOS PREMIERS PAS !

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-21 2026-05-22

Vivre avec Parkinson quand la lutte devient renaissance.

Elle ne l’a pas choisi. Il s’est imposé dans son couple, dans sa famille, dans sa vie. Alors, Caroline Susa écrit pour comprendre, pour respirer, pour ne pas sombrer.

Durée 1h15- À partir de 12 ans

Seul en scène

Vivre avec Parkinson quand la lutte devient renaissance.

Elle ne l’a pas choisi. Il s’est imposé dans son couple, dans sa famille, dans sa vie. Alors, Caroline Susa écrit pour comprendre, pour respirer, pour ne pas sombrer.

De cette écriture née de l’urgence est née une œuvre un chemin vers l’acceptation, la résilience, la redécouverte de soi.

À travers cette fouille intime, c’est toute une humanité qui se dévoile celle qui, face au cataclysme, cherche à transformer la douleur en force, et la peur en lumière. .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

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English :

Living with Parkinson’s: when struggle becomes rebirth.

She didn’t choose it. It has imposed itself on her relationship, her family, her life. So Caroline Susa writes to understand, to breathe, to keep from sinking.

L’événement JEUNES TALENTS NOS PREMIERS PAS ! Montpellier a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT MONTPELLIER