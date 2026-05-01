Montpellier

SI C’EST UN HOMME

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17

Seul en scène

Un témoignage essentiel, un comédien seul en scène, une parole qui nous traverse.

Comment dire l’indicible ? Comment raconter l’horreur sans la trahir ?

Seul en scène

Un témoignage essentiel, un comédien seul en scène, une parole qui nous traverse.

Comment dire l’indicible ? Comment raconter l’horreur sans la trahir ?

À travers ce spectacle, Gilbert Ponté prête sa voix et son corps à Primo Levi, rescapé d’Auschwitz et témoin implacable de l’enfer concentrationnaire. Sans artifice, dans un espace nu, il fait résonner les mots de Si c’est un homme, ce texte majeur de la mémoire du XXe siècle.

Loin de tout pathos, le spectacle s’appuie sur l’urgence analytique et la sobriété du témoignage une parole fiévreuse, précise, lucide, au plus près de l’auteur. Par le théâtre de narration qu’il pratique depuis des années, Gilbert Ponté rend visible l’invisible et convoque l’imaginaire du spectateur.

Un récit nécessaire, bouleversant, qui résonne encore aujourd’hui comme un appel à la vigilance et à l’humanité.

Durée 1h15- À partir de 12 ans

D’après l’œuvre de Primo Levi

Interprété par Gilbert Ponté

Sur réservation .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

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English :

Alone on stage

An essential testimony, an actor alone on stage, a word that runs through us.

How do you tell the unspeakable? How do we tell the horror without betraying it?

L’événement SI C’EST UN HOMME Montpellier a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT MONTPELLIER