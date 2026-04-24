LIVE MUSIC FLAMENCO Montpellier
LIVE MUSIC FLAMENCO Montpellier vendredi 8 mai 2026.
Montpellier
LIVE MUSIC FLAMENCO
411 Rue du Mas Nouguier Montpellier Hérault
Tarif : 46 – 46 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Le Domaine du Grand Puy poursuit sa programmation de soirées Live Music en 2026 avec un nouvel événement Live Music Flamenco , le vendredi 08 Mai 2026 à partir de 19h30.
Le Domaine du Grand Puy poursuit sa programmation de soirées Live Music en 2026 avec un nouvel événement Live Music Flamenco , le vendredi 08 Mai 2026 à partir de 19h30.
Au programme une soirée alliant gastronomie et musique live, dans un cadre élégant à Montpellier.
Le groupe Cocktail Flamenco proposera un univers musical aux influences flamenco, porté par des rythmes envoûtants et une ambiance chaleureuse et immersive.
Implanté au cœur d’un lieu engagé dans l’économie sociale et solidaire, le Domaine du Grand Puy met à l’honneur une cuisine créative aux inspirations méditerranéennes.
Menu
Imaginé spécialement pour l’occasion, ce menu en trois temps célèbre les produits de saison et la créativité culinaire
Entrée
Printanière de calamars grillés aux légumes croquants, pesto à l’ail des ours et focaccia
Plat au choix
Filet de canette (FR) au brasero, servi laqué aux éclats de maïs, polenta crémeuse au parmesan
ou
Ventrèche de thon rouge de la pêche de Sète, snackée au brasero, riz Bomba safrané
Dessert
Comme une Pavlova aux fraises Cléry de Castries, crème vanillée et coulis gourmand
Tarif
46 € par personne
Une soirée où musique live, gastronomie et convivialité se rencontrent, pour offrir aux convives une expérience unique dans un lieu porteur de sens. .
411 Rue du Mas Nouguier Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 11 28 22 30 grandpuy.contact@cdm34.org
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English :
The Domaine du Grand Puy continues its program of Live Music evenings in 2026 with a new Live Music Flamenco event on Friday, May 08, 2026, starting at 7:30pm.
L’événement LIVE MUSIC FLAMENCO Montpellier a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT MONTPELLIER
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