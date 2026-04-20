Montpellier

ANIMATION OYAS

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-27

Venez découvrir notre partenaire OYAS à l’accueil de l’Office de Tourisme le 27 avril de 11h à 13h

Découvrez ce concept low-tech inspiré d’une méthode ancestrale, remis au goût du jour après 3 ans de Recherche et Développement par l’entreprise héraultaise Oyas environnement.

Venez découvrir notre partenaire OYAS à l’accueil de l’Office de Tourisme le 27 avril de 11h à 13h

Découvrez ce concept low-tech inspiré d’une méthode ancestrale, remis au goût du jour après 3 ans de Recherche et Développement par l’entreprise héraultaise Oyas environnement.

À Saint-Jean-de-Fos, leurs poteries d’arrosage Oyas® sont tournées à la main alliant savoir-faire et technique pour obtenir une porosité optimale et arroser vos plantes à votre place.

Entrée libre .

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

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English :

Come and meet our partner OYAS at the Tourist Office reception on April 27 from 11am to 1pm

Discover this low-tech concept inspired by an ancestral method, brought up to date after 3 years of Research and Development by the Hérault-based company Oyas environnement.

L’événement ANIMATION OYAS Montpellier a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT MONTPELLIER