STAGE VACANCES DE PRINTEMPS PARCELLE473 Montpellier
STAGE VACANCES DE PRINTEMPS PARCELLE473 Montpellier mardi 21 avril 2026.
Montpellier
STAGE VACANCES DE PRINTEMPS PARCELLE473
Avenue des Frères Buhler Montpellier Hérault
Tarif : 50 – 50 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-21
Parcelle473 propose une semaine de stage pour tous publics à partir de 7 ans, mêlant découverte, expérimentation et création.
Au programme modelage, pochoir, initiation graffiti, fresque collective, aquarelle, encre, land art, collage et culture hip-hop.
Possibilité de s’inscrire à la journée ou à la semaine.
Parcelle473 propose une semaine de stage pour tous publics à partir de 7 ans, mêlant découverte, expérimentation et création.
Au programme modelage, pochoir, initiation graffiti, fresque collective, aquarelle, encre, land art, collage et culture hip-hop.
Possibilité de s’inscrire à la journée ou à la semaine.
Une semaine pour créer, explorer et s’exprimer librement.
Infos pratiques
• De 11h à 16h
• Prévoir un pique-nique
• À partir de 50 € la journée
• – 10 % pour nos adhérents
• Prévoir des habits pouvant être salis
Sur réservation .
Avenue des Frères Buhler Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 6 66 02 69 29 contact@parcelle473.com
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English :
Parcelle473 offers a week-long workshop for all ages 7 and up, combining discovery, experimentation and creation.
On the program: modeling, stenciling, graffiti initiation, collective fresco, watercolor, ink, land art, collage and hip-hop culture.
Daily or weekly registrations available.
L’événement STAGE VACANCES DE PRINTEMPS PARCELLE473 Montpellier a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER
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