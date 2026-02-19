SOIRÉE AVEC LES CHAUVES-SOURIS AU BORD DU LEZ Montpellier

SOIRÉE AVEC LES CHAUVES-SOURIS AU BORD DU LEZ

Place Georges Frêche Montpellier Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21 2026-05-23

Envie de découvrir, le temps d’une soirée, les chauves-souris qui vivent en ville et sur les bords du Lez ? Cette expérience est faite pour vous !

Visite en français

Echangez avec un spécialiste des chauves-souris pour démystifier les idées reçues et en apprendre un peu plus sur ces mammifères nocturnes. Puis, déambulez à la douceur du crépuscule pour observer des chauves-souris. Des appareils acoustiques spécifiques vous permettront de transformer les ultrasons émis en sons audibles.

RDV devant l’Hôtel de Ville de Montpellier

Place Georges Frêche, Montpellier

Sur réservation

A partir de 8 ans

Prévoir chaussures adaptées au milieu naturel, lampe de poche (couleur rouge de préférence), eau.

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

Place Georges Frêche Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

Would you like to spend an evening discovering the bats that live in the city and on the banks of the Lez? This is the experience for you!

