AIDE AUX DEVOIRS Montpellier

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-22

2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30

Présentez vous à la médiathèque Pierresvives, un intervenant sera présent pour vous aider dans différentes matières et vous donner des conseils méthodologiques. Des collections et des ressources en ligne seront également mises à disposition. .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

