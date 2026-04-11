SOUTH COMEDY CLUB AU VEDETTES Montpellier
SOUTH COMEDY CLUB AU VEDETTES Montpellier mardi 21 avril 2026.
Montpellier
SOUTH COMEDY CLUB AU VEDETTES
1348 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier Hérault
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Les Vedettes du Lez, Bar important et symbolique du Marché du Lez annonce avec enthousiasme son évènement de Stand-Up, prévu pour le Mardi 21 Avril 2026
Les Vedettes du Lez, Bar important et symbolique du Marché du Lez annonce avec enthousiasme son évènement de Stand-Up, prévu pour le Mardi 21 Avril 2026
Après le succès de cette 2ème Année de stand up organisée par le South Comedy club,
L’ organisation des blagues se professionnalise et déniche de nouveaux partenaires !
Cet événement promet une expérience divertissante et décontractée pour tous les amateurs d’humour.
Venez découvrir les humoristes locaux dans un cadre atypique et convivial.
Au Programme
6 humoristes dont 1 Maitre de cérémonie, principalement de la scène Montpelliéraine, chacun avec environ 10 minutes de performance.
Une occasion unique de découvrir la diversité des talents humoristiques du Sud de la France !
La Line-up
Surprise !
1 session qui débute à 20h00
entrée à 8€ sur réservation ou sur place
Le Comedy club est désormais partenaire officiel de Fun Radio Méditerranée & de la Billetterie Billetweb .
1348 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20 Jossuha.theophile@gmail.com
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English :
Les Vedettes du Lez, an important and symbolic bar on the Marché du Lez, enthusiastically announces its Stand-Up event, scheduled for Tuesday, April 21, 2026
L’événement SOUTH COMEDY CLUB AU VEDETTES Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER
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