DANS LA RONDE AVEC OLYMPIA Montpellier

Montpellier

DANS LA RONDE AVEC OLYMPIA

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28

Un opéra pop et poétique pour les tout-petits

Dans une clairière joyeuse et colorée, quatre arbres magiques attendent Olympia. Un souffle la réveille… Elle ouvre les yeux, curieuse. Que va-t-elle découvrir aujourd’hui ? L’hiver tout blanc et feutré ? Le printemps en fleurs ? Les jeux ensoleillés de l’été ? Ou les feuilles dansantes de l’automne ?

Un opéra pop et poétique pour les tout-petits

Dans une clairière joyeuse et colorée, quatre arbres magiques attendent Olympia. Un souffle la réveille… Elle ouvre les yeux, curieuse. Que va-t-elle découvrir aujourd’hui ? L’hiver tout blanc et feutré ? Le printemps en fleurs ? Les jeux ensoleillés de l’été ? Ou les feuilles dansantes de l’automne ?

À chaque saison, la nature change, et avec elle, les sons, les matières, les émotions. Olympia écoute, touche, s’émerveille, se cache, s’élance… et invite les tout-petits à tourner avec elle dans la grande ronde des saisons.

Sur les musiques de Vivaldi, Debussy, Mozart ou encore Fauré, Dans la ronde avec Olympia fait dialoguer les émotions des enfants avec les plus belles pages de la musique classique. Les formes pop, les couleurs vives et les matières douces éveillent tous les sens et accompagnent chaque transformation du décor.

Un spectacle sensoriel et immersif, conçu spécialement pour les enfants de 0 à 4 ans.

Musique, scénographie, rythme, interactions tout est pensé pour embarquer les plus jeunes dans un voyage sensible à travers le temps et les saisons.

Durée 25 minutes De 0 à 4 ans .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

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English :

A poetic pop opera for toddlers

In a cheerful, colorful glade, four magical trees await Olympia. A whisper wakes her up? She opens her eyes, curious. What will she discover today? White, muffled winter? Spring in bloom? The sunny games of summer? Or the dancing leaves of autumn?

L’événement DANS LA RONDE AVEC OLYMPIA Montpellier a été mis à jour le 2026-04-20 par 34 OT MONTPELLIER