LES NOCES DE FIGARO Montpellier
LES NOCES DE FIGARO Montpellier samedi 25 avril 2026.
Montpellier
LES NOCES DE FIGARO
Place Albert 1er Montpellier Hérault
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Ne manquez pas Les Noces de Figaro par l’Association Cantissimo à la Maison des choeurs le 25 avril à 20h !
Découvrez une version adaptée à la durée raccourcie (2h15)
Ne manquez pas Les Noces de Figaro par l’Association Cantissimo à la Maison des choeurs le 25 avril à 20h !
Découvrez une version adaptée à la durée raccourcie (2h15)
Airs chantés en italien récitatifs traduits en français .
Place Albert 1er Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 07 61 08 64
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English :
Don’t miss Les Noces de Figaro by the Association Cantissimo at the Maison des choeurs on April 25 at 8pm!
Discover an adapted version with a shorter running time (2h15)
L’événement LES NOCES DE FIGARO Montpellier a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER
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