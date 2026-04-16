Montpellier

LES NOCES DE FIGARO

Place Albert 1er Montpellier Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Ne manquez pas Les Noces de Figaro par l’Association Cantissimo à la Maison des choeurs le 25 avril à 20h !

Découvrez une version adaptée à la durée raccourcie (2h15)

Ne manquez pas Les Noces de Figaro par l’Association Cantissimo à la Maison des choeurs le 25 avril à 20h !

Découvrez une version adaptée à la durée raccourcie (2h15)

Airs chantés en italien récitatifs traduits en français .

Place Albert 1er Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 07 61 08 64

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English :

Don’t miss Les Noces de Figaro by the Association Cantissimo at the Maison des choeurs on April 25 at 8pm!

Discover an adapted version with a shorter running time (2h15)

L’événement LES NOCES DE FIGARO Montpellier a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER