CONCERTO CHAMPÊTRE POULENC • CHAUSSON Montpellier

CONCERTO CHAMPÊTRE POULENC • CHAUSSON

Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : 26 – 26 – 47 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Transportons-nous au cœur des paysages musicaux français, entre frivolité, esprit pastoral et profondeur pleine de mélancolie.

La suite Les Biches de Poulenc ouvre le bal avec son cocktail pétillant d’élégance rococo les salons parisiens ne sont jamais loin, Poulenc les a fréquentés avec assiduité ! et de rythmes jazzy où bois et cordes dialoguent dans un esprit enlevé. Le Concerto champêtre révèle ensuite toute l’audace de Poulenc dont il s’était fait une carte de visite : Justin Taylor, magicien raffiné du clavecin, y explore les moindres contrastes entre traits virtuoses et tendres mélodies, tandis que l’orchestre sous la direction de la talentueuse Lucie Leguay tisse un écrin tantôt moqueur, tantôt nostalgique.

La Symphonie en si bémol de Chausson clôt la soirée de sa gravité lumineuse. Œuvre charnière entre Wagner et Debussy, elle déploie un lyrisme ardent, des sombres frémissements de l’adagio à l’exaltation cyclique du finale. Vaquant gaiement entre esprit galant et profondeur romantique, ce concert est une invitation au rêve bucolique.

Durée ±1h40 avec entracte

Au Programme

Francis Poulenc (1899 – 1963)

• Les Biches Suite, FP 36b

• Concerto champêtre pour clavecin et orchestre FP 49

Ernest Chausson (1855 – 1899)

Symphonie en si bémol majeur opus 20 .

English :

Let’s transport ourselves to the heart of French musical landscapes, between frivolity, pastoral spirit and melancholy depth.

