DÎNER SPECTACLE MURDER PARTY TAVERNE & TRAHISON Montpellier

Montpellier

DÎNER SPECTACLE MURDER PARTY TAVERNE & TRAHISON

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Dans un royaume au bord de l’effondrement, une princesse, un bouffon et un druide fuient une nuit de sang et de secrets. Leur seul espoir : un rituel interdit, guidé par le prêtre du royaume, un homme respecté… et redouté. Mais quelque chose tourne au cauchemar. Le prêtre est retrouvé écartelé, son corps se brise en fragments dispersés à travers l’espace et le temps.

Dans un royaume au bord de l’effondrement, une princesse, un bouffon et un druide fuient une nuit de sang et de secrets. Leur seul espoir : un rituel interdit, guidé par le prêtre du royaume, un homme respecté… et redouté. Mais quelque chose tourne au cauchemar. Le prêtre est retrouvé écartelé, son corps se brise en fragments dispersés à travers l’espace et le temps.

Propulsés dans notre monde, perdus au milieu d’une époque qui n’est pas la leur, les trois survivants portent chacun une vérité qu’ils refusent d’avouer. Car derrière le prêtre se cache une trahison. Une seule. Mais laquelle ? Un pacte brisé ? Ou un meurtre maquillé en accident magique ?

Le public devient alors l’unique juge. En interrogeant les voyageurs, en retrouvant les éclats d’âme du prêtre, en déterrant les mensonges enfouis, il devra reconstituer la dernière nuit du royaume… et désigner celui ou celle qui a condamné le prêtre à un sort pire que la guillotine .

Dans Taverne et Trahison, personne n’est innocent. Et chaque vérité révélée rapproche un peu plus du drame final

Rendez vous le samedi 25 avril pour découvrir les secrets et la vérité de cette enquête…dîner dès 19h et pièce de théâtre à 21h, entrée gratuite et carte habituelle.

Sur réservation uniquement sur le site .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

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English : DÎNER SPECTACLE MURDER PARTY TAVERNE & TRAHISON

In a kingdom on the brink of collapse, a princess, a jester and a druid flee a night of bloodshed and secrets. Their only hope: a forbidden ritual, guided by the kingdom?s priest, a man respected? and feared. But something turns into a nightmare. The priest is found torn apart, his body shattered into fragments scattered across space and time.

L’événement DÎNER SPECTACLE MURDER PARTY TAVERNE & TRAHISON Montpellier a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT MONTPELLIER