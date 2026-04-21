Montpellier

RANDO MÉDITATION UN GRAND BOL D’AIR POUR LE CORPS ET L’ESPRIT !

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Partez avec nous pour une journée conviviale sur les sentiers du Larzac, accessible à tous. Entre deux moments de marche, nous nous poserons pour des méditations guidées issues de la sagesse bouddhiste.

Dimanche 07 juin Départ 9h (retour début de soirée)

Partez avec nous pour une journée conviviale sur les sentiers du Larzac, accessible à tous. Entre deux moments de marche, nous nous poserons pour des méditations guidées issues de la sagesse bouddhiste. C’est l’occasion idéale de respirer, de partager un pique-nique et d’échanger ensemble dans un cadre agréable.

• Évasion Une belle balade entre falaises et panoramas grandioses.

• Sérénité Deux pauses méditatives pour apaiser l’esprit en douceur.

• Convivialité Un moment d’échange chaleureux, accessible et ouvert à tous.

Réservation Réservation sur notre site ou sur place au 15 rue du faubourg boutonnet. Covoiturage & Infos cps@meditation-montpellier.org

RDV au centre (15 rue du Fbg Boutonnet) ou au parking de la Grotte de Labeil. .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 cps@meditation-montpellier.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a friendly day out on the Larzac trails, accessible to all. In between walks, we’ll pause for guided meditations based on Buddhist wisdom.

L’événement RANDO MÉDITATION UN GRAND BOL D’AIR POUR LE CORPS ET L’ESPRIT ! Montpellier a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 OT MONTPELLIER