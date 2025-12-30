PRIMITVE MAN KOLLAPS ANTIROUILLE Montpellier

PRIMITVE MAN KOLLAPS Début : 2026-05-03 à 20:00. Tarif : – euros.

What The Fest présente :?????????????????? ?????? (???????????? Doom ?????????? / ?????????? – DENVER/US)Combinant des éléments de sludge, doom metal, noise et des paroles sombres à des live puissants, le groupe se positionne comme l’un des acteurs incontournables du genre.Il a sorti son nouvel album Observance en octobre dernier via Relapse Records.?????????????? (???????????????????? – AUS/????)Un son noise primitif avec une musique viscérale post-industrielle et une abrasion permanente. Noirceur et aridité rappellent par moments celles d’un SWANS des origines, avec une optique statique et dure.Si tu aimes : Einsturzende Neubauten ça devrait te plaire.

ANTIROUILLE 12 RUE ANATOLE FRANCE 34000 Montpellier 34