EARTH NIGHT DJS FOR CLIMATE ACTION Montpellier
EARTH NIGHT DJS FOR CLIMATE ACTION Montpellier mercredi 22 avril 2026.
EARTH NIGHT DJS FOR CLIMATE ACTION
121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
La musique n’est pas qu’un divertissement.
C’est un aussi un engagement.
Earth Night est un mouvement mondial, des milliers de personnes sur tous les continents dansent ensemble !
Le 22 avril, Montpellier répond présent.
EARTH NIGHT DJs For Climate Action — MONTPELLIER
DANCE LOCAL I ACT GLOBAL
22 Avril · Café Tropisme · 19h–23h
La musique n’est pas qu’un divertissement.
C’est un aussi un engagement.
Earth Night est un mouvement mondial, des milliers de personnes sur tous les continents dansent ensemble !
Le 22 avril, Montpellier répond présent.
On ne regarde pas la planète brûler depuis notre canapé. On danse. On s’organise. On agit.
Cette nuit-là, le Café Tropisme devient un point de résistance joyeuse.
Des DJs qui mettent le feu pour qu’on arrête d’y mettre le feu.
Au lineup Uzuki。 · DJ Lolita · La Greta · Emeraldia · DJ Annouscka
100% des fonds reversés à DJs 4 Climate et aux causes environnementales soutenues. .
121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 84 58 10
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English :
Music isn’t just entertainment.
It’s also a commitment.
Earth Night is a worldwide movement, with thousands of people on every continent dancing together!
On April 22, Montpellier will be there.
L’événement EARTH NIGHT DJS FOR CLIMATE ACTION Montpellier a été mis à jour le 2026-03-23 par 34 OT MONTPELLIER
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