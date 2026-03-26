EARTH NIGHT DJS FOR CLIMATE ACTION

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

La musique n’est pas qu’un divertissement.

C’est un aussi un engagement.

Earth Night est un mouvement mondial, des milliers de personnes sur tous les continents dansent ensemble !

Le 22 avril, Montpellier répond présent.

EARTH NIGHT DJs For Climate Action — MONTPELLIER

DANCE LOCAL I ACT GLOBAL

22 Avril · Café Tropisme · 19h–23h

La musique n’est pas qu’un divertissement.

C’est un aussi un engagement.

Earth Night est un mouvement mondial, des milliers de personnes sur tous les continents dansent ensemble !

Le 22 avril, Montpellier répond présent.

On ne regarde pas la planète brûler depuis notre canapé. On danse. On s’organise. On agit.

Cette nuit-là, le Café Tropisme devient un point de résistance joyeuse.

Des DJs qui mettent le feu pour qu’on arrête d’y mettre le feu.

Au lineup Uzuki。 · DJ Lolita · La Greta · Emeraldia · DJ Annouscka

100% des fonds reversés à DJs 4 Climate et aux causes environnementales soutenues. .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 84 58 10

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English :

Music isn’t just entertainment.

It’s also a commitment.

Earth Night is a worldwide movement, with thousands of people on every continent dancing together!

On April 22, Montpellier will be there.

L’événement EARTH NIGHT DJS FOR CLIMATE ACTION Montpellier a été mis à jour le 2026-03-23 par 34 OT MONTPELLIER