Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

MHR VS DRAGONS RFC Montpellier

MHR VS DRAGONS RFC Montpellier dimanche 3 mai 2026.

Adresse : 500 Avenue de Vanières

Ville : 34000 Montpellier

Département : Hérault

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif :

Montpellier

MHR VS DRAGONS RFC

500 Avenue de Vanières Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Ne manquez pas le match MHR- Dragons RFC le 03 mai 2026 au Septeo Stadium dans le cadre du ERCC !
Venez supporter votre équipe favorite !
Ne manquez pas le match MHR- Dragons RFC le 03 mai 2026 au Septeo Stadium dans le cadre du ERCC !
Venez supporter votre équipe favorite !   .

500 Avenue de Vanières Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 47 27 69  contacts@montpellier-rugby.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Don’t miss the MHR- Dragons RFC match on May 03, 2026 at Septeo Stadium as part of the ERCC!
Come and support your favorite team!

L’événement MHR VS DRAGONS RFC Montpellier a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER

À voir aussi à Montpellier (Hérault)