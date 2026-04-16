MHR VS DRAGONS RFC Montpellier
MHR VS DRAGONS RFC Montpellier dimanche 3 mai 2026.
Montpellier
MHR VS DRAGONS RFC
500 Avenue de Vanières Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Ne manquez pas le match MHR- Dragons RFC le 03 mai 2026 au Septeo Stadium dans le cadre du ERCC !
Venez supporter votre équipe favorite !
Ne manquez pas le match MHR- Dragons RFC le 03 mai 2026 au Septeo Stadium dans le cadre du ERCC !
Venez supporter votre équipe favorite ! .
500 Avenue de Vanières Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 47 27 69 contacts@montpellier-rugby.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Don’t miss the MHR- Dragons RFC match on May 03, 2026 at Septeo Stadium as part of the ERCC!
Come and support your favorite team!
L’événement MHR VS DRAGONS RFC Montpellier a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- AMEL BENT – ZENITH SUD MONTPELLIER Montpellier 17 avril 2026
- LOUIS CATTELAT – LE CORUM – SALLE PASTEUR Montpellier 17 avril 2026
- LE PROCÈS FOUQUET Montpellier 17 avril 2026
- VIRTUOSITÉ ET DESTIN PEKKA-SALONEN • PROKOFIEV • CHOSTAKOVITCH Montpellier 17 avril 2026
- VIRTUOSITÉ ET DESTIN Montpellier 17 avril 2026