Montpellier

MHR VS DRAGONS RFC

500 Avenue de Vanières Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Ne manquez pas le match MHR- Dragons RFC le 03 mai 2026 au Septeo Stadium dans le cadre du ERCC !

Venez supporter votre équipe favorite !

Ne manquez pas le match MHR- Dragons RFC le 03 mai 2026 au Septeo Stadium dans le cadre du ERCC !

Venez supporter votre équipe favorite ! .

500 Avenue de Vanières Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 47 27 69 contacts@montpellier-rugby.com

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English :

Don’t miss the MHR- Dragons RFC match on May 03, 2026 at Septeo Stadium as part of the ERCC!

Come and support your favorite team!

L’événement MHR VS DRAGONS RFC Montpellier a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER