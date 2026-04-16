AIR MARIN AUTOUR DE L’ÉTANG DE THAU VISITES ET DÉGUSTATION AVEC TERRA IMMERS’ Montpellier

Montpellier

AIR MARIN AUTOUR DE L’ÉTANG DE THAU VISITES ET DÉGUSTATION AVEC TERRA IMMERS’

25 Rue du Grand Saint-Jean Montpellier Hérault

Tarif : 109 – 109 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04

fin : 2026-05-04

Date(s) :

2026-05-04 2026-05-18 2026-06-08 2026-07-02

Embarquez pour une journée en immersion totale dans la culture maritime avec les parcs à huîtres de l’étang de Thau et la criée du port de pêche d’Agde.

On y découvrira les savoir-faire des ostréiculteurs et des pêcheurs dans une atmosphère authentique.

Embarquez pour une journée en immersion totale dans la culture maritime avec les parcs à huîtres de l’étang de Thau et la criée du port de pêche d’Agde.

On y découvrira les savoir-faire des ostréiculteurs et des pêcheurs dans une atmosphère authentique.

Nous vous proposons un départ de Montpellier, dans un minibus confortable et climatisé, avec un petit groupe de 8 personnes maximum.

PROGRAMME

– 1h de balade en bateau sur l’étang de Thau au départ de Bouzigues, joli et paisible village. On s’approchera des parcs à huîtres et moules afin de comprendre comment celles-ci sont produites.

– Après cette mise en bouche, nous irons justement déguster les produits de la mer fraîchement sortis de l’étang dans un restaurant de producteur pour un moment hors du temps avec une vue magnifique.

– Nous reprendrons ensuite la route pour rejoindre Agde où nous serons accueillis par les pêcheurs locaux en plein cœur de la criée. Vous pourrez assister au déballage de la pêche du jour et découvrir le fonctionnement des achats aux enchères par les professionnels, poissonniers et restaurateurs.

Nous aurons même droit à une petite dégustation des produits pêchés.

Sur réservation en ligne

Départ de Montpellier à 10h et retour à 18h.

Lieu de rdv 25 rue du Grand Saint-Jean, 34000 MONTPELLIER .

25 Rue du Grand Saint-Jean Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Embark on a day of total immersion around the Etang de Thau, discovering local know-how in an authentic atmosphere.

We suggest you discover the Etang de Thau, departing from Montpellier, in a minibus, with a small group of 8 people maximum.

L’événement AIR MARIN AUTOUR DE L’ÉTANG DE THAU VISITES ET DÉGUSTATION AVEC TERRA IMMERS’ Montpellier a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER