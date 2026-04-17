BIG TASTING LE MÉLICE Montpellier

Montpellier

BIG TASTING LE MÉLICE

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Le Melice organise un Big Tasting pour vous faire découvrir sa nouvelle carte de printemps, le mercredi 22 avril à 18h30 L’idée est simple découvrir nos créations, donner votre avis en direct et échanger avec notre chef. Comme on l’annonce, ceci n’est pas un repas complet, mais une vraie expérience pensée pour partager, tester et affiner notre cuisine avec vous.

Le Melice organise un Big Tasting pour vous faire découvrir sa nouvelle carte de printemps, le mercredi 22 avril à 18h30 L’idée est simple découvrir nos créations, donner votre avis en direct et échanger avec notre chef. Comme on l’annonce, ceci n’est pas un repas complet, mais une vraie expérience pensée pour partager, tester et affiner notre cuisine avec vous.

La participation se fera avec un tirage au sort uniquement via Instagram, sur ce compte @lemelice

Comment participer

►Etre abonné à notre compte instagram @lemelice

►Liker le post

►Partager le post en story instagram en nous identifiant

►Commenter le post instagram uniquement, pour tenter ta chance !

Ce big tasting aura lieu le mercredi 22 avril à 18h30, avec seulement 30 places disponibles et une participation aux frais de 7,50 €.

(attention pas de participation sur Facebook ou par MP, mais uniquement en commentant le post sur Instagram)

Pour ceux qui le souhaitent, un concours photo/vidéo sera proposé pendant le tasting. La plus belle publication remportera un repas complet pour deux personnes, comprenant entrée, plat, dessert, accompagné d’une bouteille de vin.

Alors bonne chance à tous !

Et rendez-vous en avril pour le tirage au sort ! .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : BIG TASTING LE MÉLICE

Le Melice is organizing a Big Tasting to introduce you to its new spring menu, on Wednesday April 22 at 6:30pm. The idea is simple: discover our creations, give your opinion live and chat with our chef. As we say, this is not a complete meal, but a real experience designed to share, test and refine our cuisine with you.

L’événement BIG TASTING LE MÉLICE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT MONTPELLIER