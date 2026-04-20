Montpellier

EXPOSITION #APPARITION 4 JULIEN J UP SIDE TOWN

4 Rue Fournarie Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-21

Pomme de Boue est un duo artistique qui réalise des panneaux à partir de carreaux de céramique ordinaires. Ces mosaïques géométriques aux couleurs vives sont visibles dans de nombreux endroits dans les rues de Montpellier.

Une semaine pour révéler la matière.

Des traces qui émergent, disparaissent, se transforment.

Entre toiles et installation vivante et évolutive tout au long de cette semaine l’exposition explore un moment fragile celui où quelque chose apparaît.

Présence, lenteur, transformation.

du mardi 21 au samedi 25 avril Vernissage le jeudi 23 à partir de 18H30 .

4 Rue Fournarie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 49 07 84 13

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English :

Pomme de Boue is an artistic duo who create panels from ordinary ceramic tiles. These brightly colored, geometric mosaics can be seen in numerous locations on the streets of Montpellier.

L’événement EXPOSITION #APPARITION 4 JULIEN J UP SIDE TOWN Montpellier a été mis à jour le 2026-04-16 par 34 OT MONTPELLIER