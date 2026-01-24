CINÉ RENCONTRE DE L’OR SOUS LA CENDRE AVEC VALÉRIE J’ESPÈRE Montpellier

CINÉ RENCONTRE DE L’OR SOUS LA CENDRE AVEC VALÉRIE J’ESPÈRE

Place Jacques Mirouze Montpellier Hérault

Début : 2026-04-27

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-27

Et si nos blessures cachaient une promesse de renaissance ?

De l’Or sous la Cendre est un film profondément humain qui explore la capacité à transformer la douleur en lumière.

À travers des témoignages inspirants, il révèle des chemins de résilience, de créativité et de foi en la vie.

Le 27 avril 2026 20h

À la croisée de la science, de la spiritualité et de l’art, ce voyage sensible nous invite à regarder autrement la souffrance… et à découvrir la force de renaître depuis l’intérieur.

Un film poétique, universel et porteur d’espoir

Sur réservation .

Place Jacques Mirouze Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

What if our wounds hid a promise of rebirth?

De l’Or sous la Cendre is a deeply human film that explores the ability to transform pain into light.

Through inspiring testimonials, it reveals paths of resilience, creativity and faith in life.

