KOSMIK FESTIVAL Montpellier
KOSMIK FESTIVAL Montpellier vendredi 8 mai 2026.
KOSMIK FESTIVAL
345 Avenue de Heidelberg Montpellier Hérault
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-08
Les 8 et 9 mai, le stade de la Mosson à Montpellier accueille la première édition du KOSMIK Festival, un nouvel événement dédié aux cultures hip-hop.
Line Up YOUSSOUPHA GEORGIO DEMI PORTION EKLOZ ROYA KILLA FALS KOEURBO
Les 8 et 9 mai, le stade de la Mosson à Montpellier accueille la première édition du KOSMIK Festival, un nouvel événement dédié aux cultures hip-hop.
En plein air, au cœur d’un lieu emblématique, le festival réunit sur scène de grands noms du rap francophone aux côtés d’artistes émergents de la scène locale. Concerts, World breakdance battle kidz, graff, diffusion de match, rencontres… feront découvrir au public le hip-hop dans toute sa diversité.
Porté par l’association UNi’SONS, acteur majeur de la vie culturelle montpelliéraine, KOSMIK s’inscrit dans une histoire forte de transmission et de création. .
345 Avenue de Heidelberg Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English :
On May 8 and 9, Montpellier’s Mosson stadium hosts the first edition of the KOSMIK Festival, a new event dedicated to hip-hop cultures.
L’événement KOSMIK FESTIVAL Montpellier a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 OT MONTPELLIER
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