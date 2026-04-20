SOIRÉE ORIENTALE BLACK BEEF Montpellier
SOIRÉE ORIENTALE BLACK BEEF Montpellier vendredi 8 mai 2026.
Montpellier
SOIRÉE ORIENTALE BLACK BEEF
1465 Avenue de Maurin Montpellier Hérault
Tarif : 49.9 – 49.9 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Le temps d’une soirée, Black Beef vous transporte au cœur de l’Orient…
► Chanteur live pour une ambiance envoûtante
► Cuisine raffinée & saveurs orientales
► Décoration et atmosphère chaleureuse
► Une expérience unique à partager entre amis ou en famille
Le temps d’une soirée, Black Beef vous transporte au cœur de l’Orient…
► Chanteur live pour une ambiance envoûtante
► Cuisine raffinée & saveurs orientales
► Décoration et atmosphère chaleureuse
► Une expérience unique à partager entre amis ou en famille
Vendredi 8 mai 2026
Places limitées réservation fortement conseillée
Réserve dès maintenant et viens vivre une soirée inoubliable…
Musique, gastronomie et ambiance magique au rendez-vous .
1465 Avenue de Maurin Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 6 69 09 25 34
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English :
For one evening, Black Beef transports you to the heart of the Orient?
? Live singer for an enchanting ambience
? Refined cuisine & oriental flavors
? Decoration and warm atmosphere
? A unique experience to share with friends or family
L’événement SOIRÉE ORIENTALE BLACK BEEF Montpellier a été mis à jour le 2026-04-20 par 34 OT MONTPELLIER
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