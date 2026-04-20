Montpellier

SOIRÉE ORIENTALE BLACK BEEF

1465 Avenue de Maurin Montpellier Hérault

Tarif : 49.9 – 49.9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Le temps d’une soirée, Black Beef vous transporte au cœur de l’Orient…

► Chanteur live pour une ambiance envoûtante

► Cuisine raffinée & saveurs orientales

► Décoration et atmosphère chaleureuse

► Une expérience unique à partager entre amis ou en famille

Le temps d’une soirée, Black Beef vous transporte au cœur de l’Orient…

► Chanteur live pour une ambiance envoûtante

► Cuisine raffinée & saveurs orientales

► Décoration et atmosphère chaleureuse

► Une expérience unique à partager entre amis ou en famille

Vendredi 8 mai 2026

Places limitées réservation fortement conseillée

Réserve dès maintenant et viens vivre une soirée inoubliable…

Musique, gastronomie et ambiance magique au rendez-vous .

1465 Avenue de Maurin Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 6 69 09 25 34

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English :

For one evening, Black Beef transports you to the heart of the Orient?

? Live singer for an enchanting ambience

? Refined cuisine & oriental flavors

? Decoration and warm atmosphere

? A unique experience to share with friends or family

L’événement SOIRÉE ORIENTALE BLACK BEEF Montpellier a été mis à jour le 2026-04-20 par 34 OT MONTPELLIER