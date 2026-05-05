Montpellier

ATELIER CROCHET

48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-23

Tu souhaites t’initier au crochet mais tu ne sais pas par quoi commencer? Avec cet atelier, apprends les points de base nécessaires pour réaliser en toute autonomie plusieurs projets. Une séance conviviale pour démarrer le crochet avec confiance et repartir fièrement avec sa création.

Tu souhaites t’initier au crochet mais tu ne sais pas par quoi commencer? Avec cet atelier, apprends les points de base nécessaires pour réaliser en toute autonomie plusieurs projets. Une séance conviviale pour démarrer le crochet avec confiance et repartir fièrement avec sa création.

Tarif 30€

Durée 2h

Matériel inclus

Débutants

Dates

08 mai à 14h et 23 mai à 16h

Concept Store Le Repaire de Biivers

48 bis rue Roucher, Montpellier

Infos & inscriptions

Contact Tsiky

Téléphone 07 67 29 07 07

Email biivers.fr@gmail.com .

48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com

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English : ATELIER CROCHET

Would you like to start crocheting, but don’t know where to begin? In this workshop, you’ll learn the basic stitches you need to make several projects on your own. A convivial session to start crocheting with confidence and leave proudly with your creation.

L’événement ATELIER CROCHET Montpellier a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT MONTPELLIER