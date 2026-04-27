LE GRAND BAZAR DE PRINTEMPS Montpellier

Montpellier

LE GRAND BAZAR DE PRINTEMPS

centre-ville et faubourgs Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-06

Le Grand Bazar de Printemps 2026 se déroule du 06 au 09 mai 2026 au centre-ville de Montpellier.

Cette braderie géante organisée par la CCI Hérault et la Ville de Montpellier rassemble les commerçants du centre-ville et des faubourgs.

Le Grand Bazar de Printemps 2026 se déroule du 06 au 09 mai 2026 au centre-ville de Montpellier.

Cette braderie géante organisée par la CCI Hérault et la Ville de Montpellier rassemble les commerçants du centre-ville et des faubourgs.

Dénicher les bonnes affaires pour les uns, déstocker pour les autres.

Ce rendez-vous permet, deux fois par an, de flâner à la recherche de la perle rare, de faire de bonnes affaires, d’aller à la rencontre des commerçants et artisans du centre-ville et d’insuffler une énergie vitalisante dans les rues et ruelles de Montpellier.

►Animations musicales en déambulation

Des animations musicales en déambulation animeront le coeur de ville les mercredi 6 et samedi 9 mai dès 13h30. Départ depuis l’hôtel Saint Côme, rue du Grand Saint Jean.

Mercredi 6 mai

Peña Mistral

Groupe Méli-Mélo

Groupe Mafia Wanaca

Samedi 9 mai

Peña Mythra

Groupe Méli-Mélo

Groupe Carré d’As

►Vide greniers du 6 au 10 mai

Du 6 au 10 mai Place Jean Jaurès, Lions club Montpellier Garrigues

Du 6 au 9 mai Espace Philippe de Valois, Zonta Club

Samedi 9 mai Rue Philippy et Place Sainte Anne, Association du Nouveau Sainte Anne

Dimanche 10 mai

Square Bagouet, place Saint Roch, rue du Four des flammes, rue du Plan d’Agde, rue Saint Paul et rue du Petit Saint Jean, Association Au Cœur de St Roch

Boulevard Ledru Rollin et boulevard du Jeu de Paume, Association Pari Jeu de Paume

Quartier de la Canourgue, Comité de quartier les Voies de Palais

►Jusqu’à 2h de parking gratuit !

Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder au centre-ville en toute sérénité, le Chèque Parking permet aux commerçants et artisans arborant le macaron de faire bénéficier de 2h de stationnement gratuit à leurs clients.

Le Chèque parking concerne les parkings suivants Arc de Triomphe, Comédie, Corum, Europa, Foch-Préfecture, Gambetta, Nombre d’Or, Pitot, Triangle.

Au parking du Polygone, 30 minutes sont offertes à tous sans conditions du 14 au 16 mai 2025 inclus.

Comment ça marche ?

D’une valeur de 1€, le Chèque parking est remis à chaque client, sur demande, lors du paiement des achats. Il est possible de cumuler jusqu’à 3 chèques par stationnement à déduire de la somme à régler.

Introduisez votre ticket de stationnement dans la caisse automatique.

Dès l’affichage de la somme à payer, introduisez dans la même fente le ou les chèques parking (3 maximum).

La somme offerte est automatiquement décomptée. .

centre-ville et faubourgs Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

The Grand Bazar de Printemps 2026 takes place from May 06 to 09, 2026 in downtown Montpellier.

Organized by the CCI Hérault and the City of Montpellier, this giant braderie brings together retailers from the city center and suburbs.

L’événement LE GRAND BAZAR DE PRINTEMPS Montpellier a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT MONTPELLIER