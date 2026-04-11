HYPERACTIVE Montpellier
HYPERACTIVE Montpellier mercredi 6 mai 2026.
Montpellier
HYPERACTIVE
121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-06
HYPERACTIVE
LE FESTIVAL DE LA CITÉ CRÉATIVE
DU MER. 6 MAI AU DIM. 24 MAI 2026
HYPERACTIVE
LE FESTIVAL DE LA CITÉ CRÉATIVE
DU MER. 6 MAI AU DIM. 24 MAI 2026
EXPOS MUSIQUE DANSE PROJECTIONS ENFANTS –
JOURNÉES PRO MARCHÉS ATELIERS & PLUS ENCORE
Le Festival Tropisme se transforme pour devenir HYPERACTIVE, le festival de la Cité Créative avec le soutien de la ville de Montpellier, de la Métropole et d’Altémed.
Ce nouveau rendez-vous annuel est une ode à la Cité Créative et à celles et ceux qui y travaillent, y étudient et y habitent. Durant 3 semaines, nous allons questionner son passé militaire pour mieux nous projeter dans son devenir créatif. Nous donnerons les clés aux enfants pour qu’ils imaginent leur quartier de demain. Nous créerons de nouveaux rituels qui rythmeront une vie de quartier réinventée.
Nous donnerons la parole aux talents de la Cité Créative pour raconter et exposer leurs success-stories. Et fidèle à l’esprit hyperactif de Tropisme, nous proposerons chaque soir des concerts, performances, projections, ateliers et expérimentations culinaires à l’échelle de tout le quartier. Montpellier mise sur les industries culturelles. Nous misons sur la Cité Créative pour en être l’emblème.
LES TEMPS FORTS
LES EXPOS
LES SUCESS STORIES MADE IN MONTPELLIER
Focus sur Mathematic 20 ans de création visuelle
Dans les coulisses de la série Arcane Fortiche
LA CITÉ CRÉATIVE PASSÉ, PRÉSENT, FUTUR
Mémoire en mutation, de Mathieu Ducros
Fragments Militaires
Les sons de la Cité, par L’ESJ Ecole Supérieure de Journalisme
MUSIQUE & PERFORMANCES
Camion Bazar • Twerkistan • Branko • Aladdin • Papatef • Maryam Kaba • Vinii Revlon • Julien De Bomerani • Mariana Benenge • Biensüre • 1heure42 • Mendi • Bahnaal • Nana Buluku • Adil Smaali • Aziz Konkrite • Fahrenheit • Youssef Smarraï • Los Kémados • Braquage Sonore • Kbira • Azul • Al3ph • Siaka Coulibaly • Fredo Boss et les Pieds de poule • Collectif Mektoub • Magie Noire Soundsystem • Collectif +212 • Som & Sabor • Baile Sound Sistema • Piñata Radio • Epsedanse…
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
La Nuit de la Cité Créative • Le Festin des Voisins • Le Bal des
Officiers • Frip Circus • Vide-greniers XXL… .
121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English :
HYPERACTIVE
THE CREATIVE CITY FESTIVAL
WED. MAY 6 TO SUN. mAY 24 2026
L’événement HYPERACTIVE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-08 par 34 OT MONTPELLIER
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