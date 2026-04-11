HYPERACTIVE Montpellier

Montpellier

HYPERACTIVE

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-06

HYPERACTIVE

LE FESTIVAL DE LA CITÉ CRÉATIVE

DU MER. 6 MAI AU DIM. 24 MAI 2026

HYPERACTIVE

LE FESTIVAL DE LA CITÉ CRÉATIVE

DU MER. 6 MAI AU DIM. 24 MAI 2026

EXPOS MUSIQUE DANSE PROJECTIONS ENFANTS –

JOURNÉES PRO MARCHÉS ATELIERS & PLUS ENCORE

Le Festival Tropisme se transforme pour devenir HYPERACTIVE, le festival de la Cité Créative avec le soutien de la ville de Montpellier, de la Métropole et d’Altémed.

Ce nouveau rendez-vous annuel est une ode à la Cité Créative et à celles et ceux qui y travaillent, y étudient et y habitent. Durant 3 semaines, nous allons questionner son passé militaire pour mieux nous projeter dans son devenir créatif. Nous donnerons les clés aux enfants pour qu’ils imaginent leur quartier de demain. Nous créerons de nouveaux rituels qui rythmeront une vie de quartier réinventée.

Nous donnerons la parole aux talents de la Cité Créative pour raconter et exposer leurs success-stories. Et fidèle à l’esprit hyperactif de Tropisme, nous proposerons chaque soir des concerts, performances, projections, ateliers et expérimentations culinaires à l’échelle de tout le quartier. Montpellier mise sur les industries culturelles. Nous misons sur la Cité Créative pour en être l’emblème.

LES TEMPS FORTS

LES EXPOS

LES SUCESS STORIES MADE IN MONTPELLIER

Focus sur Mathematic 20 ans de création visuelle

Dans les coulisses de la série Arcane Fortiche

LA CITÉ CRÉATIVE PASSÉ, PRÉSENT, FUTUR

Mémoire en mutation, de Mathieu Ducros

Fragments Militaires

Les sons de la Cité, par L’ESJ Ecole Supérieure de Journalisme

MUSIQUE & PERFORMANCES

Camion Bazar • Twerkistan • Branko • Aladdin • Papatef • Maryam Kaba • Vinii Revlon • Julien De Bomerani • Mariana Benenge • Biensüre • 1heure42 • Mendi • Bahnaal • Nana Buluku • Adil Smaali • Aziz Konkrite • Fahrenheit • Youssef Smarraï • Los Kémados • Braquage Sonore • Kbira • Azul • Al3ph • Siaka Coulibaly • Fredo Boss et les Pieds de poule • Collectif Mektoub • Magie Noire Soundsystem • Collectif +212 • Som & Sabor • Baile Sound Sistema • Piñata Radio • Epsedanse…

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

La Nuit de la Cité Créative • Le Festin des Voisins • Le Bal des

Officiers • Frip Circus • Vide-greniers XXL… .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

HYPERACTIVE

THE CREATIVE CITY FESTIVAL

WED. MAY 6 TO SUN. mAY 24 2026

L’événement HYPERACTIVE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-08 par 34 OT MONTPELLIER