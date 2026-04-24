Montpellier

PIEUVRE

Domaine de Grammont Montpellier Hérault

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13

Découvrez cette création/coproduction les 30 et 31 mai prochain, sur réservation.

Il s’agit d’aller voir en toute curiosité la vie en commun des citoyens athéniens au Ve siècle avant J.C. et d’en faire théâtre, sans folklore particulier ; d’en jouer aujourd’hui avec gourmandise et un grain de folie, dans une période pré-électorale comme presque tout le temps

Quelqu’un a disparu, on ne sait pas qui, quelqu’un est mort. Entre réalité et fiction, Pieuvre déploie à partir d’un fait personnel une enquête tentaculaire au sein d’un dispositif intimiste, le public étant amené à déambuler à travers plusieurs espaces du plateau.

Pieuvre 1 (Traces) sonde, à partir d’un fait divers, les articulations entre l’intime, l’historique et le politique. Dans Pieuvre 2 (Fantômes), ce même fait est l’origine d’une réflexion poétique sur la présence des morts auprès des vivants, ainsi que sur notre besoin de récits, de fiction et de représentation.

Enfin, dans Pieuvre 3, les deux acteurs participant au voyage et à la recherche sont aux prises avec une question en apparence naïve le théâtre peut-il permettre à un mort de répondre aux interrogations des vivant·e·s ?

durée

Pieuvre 1 + 2 1h40

Pieuvre 1 + 2 + 3 3h40 (avec entracte) .

Domaine de Grammont Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

Discover this creation/coproduction on May 30 and 31, by reservation only.

The idea is to take a curious look at the communal life of Athenian citizens in the 5th century B.C. and turn it into a theater, without any particular folklore; to perform it today, with gusto and a touch of madness, in a pre-electoral period like most of our lives

L’événement PIEUVRE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT MONTPELLIER