Montpellier

PORTES OUVERTES COMMEDIA DELL’ARTE

67 Rue des Razeteurs Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Le Centre Culturel Italien propose ses Portes ouvertes Commedia Dell’Arte animées par Martina Lasala

Le Centre Culturel Italien propose ses Portes ouvertes Commedia Dell’Arte animées par Martina Lasala

Entrée libre

Venite a scoprire come ci divertiamo con la Commedia dell’arte alla Maison pour tous Escoutaïre

Mardi 5 mai 14h à 16h,

Maison pour tous L’Escoutaïre

67 rue des Razeteurs, Mtp .

67 Rue des Razeteurs Montpellier 34070 Hérault Occitanie

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English :

The Italian Cultural Center presents its Commedia Dell’Arte Open House, hosted by Martina Lasala

L’événement PORTES OUVERTES COMMEDIA DELL’ARTE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT MONTPELLIER