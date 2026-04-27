PORTES OUVERTES COMMEDIA DELL’ARTE Montpellier
PORTES OUVERTES COMMEDIA DELL’ARTE Montpellier mardi 5 mai 2026.
Montpellier
PORTES OUVERTES COMMEDIA DELL’ARTE
67 Rue des Razeteurs Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
Le Centre Culturel Italien propose ses Portes ouvertes Commedia Dell’Arte animées par Martina Lasala
Le Centre Culturel Italien propose ses Portes ouvertes Commedia Dell’Arte animées par Martina Lasala
Entrée libre
Venite a scoprire come ci divertiamo con la Commedia dell’arte alla Maison pour tous Escoutaïre
Mardi 5 mai 14h à 16h,
Maison pour tous L’Escoutaïre
67 rue des Razeteurs, Mtp .
67 Rue des Razeteurs Montpellier 34070 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Italian Cultural Center presents its Commedia Dell’Arte Open House, hosted by Martina Lasala
L’événement PORTES OUVERTES COMMEDIA DELL’ARTE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- FESTIVAL DE CLOWN ANATOMIE D’UN CLOWN Montpellier 30 avril 2026
- JOURNÉE INTERNATIONALE DU JAZZ AU NINKASI MONTPELLIER Montpellier 30 avril 2026
- OPENING OPEN AIR X BLACKHOUSE Montpellier 30 avril 2026
- CONFÉRENCE LES COURS MARTIALES DE L’HÉRAULT À LA LIBÉRATION Montpellier 30 avril 2026
- CONCERT À MONTPELLIER DEBUSSY, RAVEL, BIZET, AZNAVOUR, SAINT-SAËNS, DUTILLEUX Montpellier 30 avril 2026