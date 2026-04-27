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PORTES OUVERTES COMMEDIA DELL’ARTE Montpellier

PORTES OUVERTES COMMEDIA DELL’ARTE Montpellier mardi 5 mai 2026.

Adresse : 67 Rue des Razeteurs

Ville : 34070 Montpellier

Département : Hérault

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Tarif :

Montpellier

PORTES OUVERTES COMMEDIA DELL’ARTE

67 Rue des Razeteurs Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05
fin : 2026-05-05

Date(s) :
2026-05-05

Le Centre Culturel Italien propose ses Portes ouvertes Commedia Dell’Arte animées par Martina Lasala
Le Centre Culturel Italien propose ses Portes ouvertes Commedia Dell’Arte animées par Martina Lasala
Entrée libre

Venite a scoprire come ci divertiamo con la Commedia dell’arte alla Maison pour tous Escoutaïre

Mardi 5 mai 14h à 16h,
Maison pour tous L’Escoutaïre
67 rue des Razeteurs, Mtp   .

67 Rue des Razeteurs Montpellier 34070 Hérault Occitanie  

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English :

The Italian Cultural Center presents its Commedia Dell’Arte Open House, hosted by Martina Lasala

L’événement PORTES OUVERTES COMMEDIA DELL’ARTE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT MONTPELLIER

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