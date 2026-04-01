JOURNÉE INTERNATIONALE DU JAZZ AU NINKASI MONTPELLIER Montpellier
JOURNÉE INTERNATIONALE DU JAZZ AU NINKASI MONTPELLIER Montpellier jeudi 30 avril 2026.
Montpellier
JOURNÉE INTERNATIONALE DU JAZZ AU NINKASI MONTPELLIER
32 Place Pablo Picasso Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Journée Internationale du Jazz au Ninkasi
Le jeudi 30 avril, on célèbre le jazz avec les Bad Wah Boys, un groupe de jazz vocal et swing à l’énergie communicative, qui revisite les classiques avec style
Journée Internationale du Jazz au Ninkasi
Le jeudi 30 avril, on célèbre le jazz avec les Bad Wah Boys, un groupe de jazz vocal et swing à l’énergie communicative, qui revisite les classiques avec style
Une ambiance parfaite pour se laisser porter toute la soirée
INFOS PRATIQUES
– ENTREE GRATUITE
– Ninkasi Montpellier, 32 place Pablo Picasso
– Réservation fortement conseillé, lien en bio ou au 04 22 91 31 83 .
32 Place Pablo Picasso Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 22 91 31 83
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English :
International Jazz Day at the Ninkasi
On Thursday April 30, we celebrate jazz with the Bad Wah Boys, a vocal jazz and swing group with infectious energy, who revisit the classics with style
L’événement JOURNÉE INTERNATIONALE DU JAZZ AU NINKASI MONTPELLIER Montpellier a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT MONTPELLIER
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