FESTIVAL DE CLOWN ANATOMIE D’UN CLOWN Montpellier
FESTIVAL DE CLOWN ANATOMIE D’UN CLOWN Montpellier jeudi 30 avril 2026.
Montpellier
FESTIVAL DE CLOWN ANATOMIE D’UN CLOWN
17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault
Tarif : 17 – 17 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30 2026-05-01
Anatomie d’un clown ? Anatomie de l’homme ? Le clown dissèque l’homme et le pubic s’esclaffe. À la fois méditative et drôle, une petite merveille sur la condition du clown.
Anatomie d’un clown ? Anatomie de l’homme ? Le clown dissèque l’homme et le pubic s’esclaffe. À la fois méditative et drôle, une petite merveille sur la condition du clown.
Au cirque on peut passer une vie sur un numéro. Toute sa vie. Surtout les clowns. Avec le temps, on les croyait rangées, ces actions, ces images. Oubliées ? Non. On s’en est absenté, mais la mémoire, la parole et le langage sont les éléments les plus élaborés de notre biologie.
Alors les choses du spectacle, elles, repensent à vous. Elles reviennent. Comme ça. On a tellement vécu ensemble. On y a tellement mis de soi que le désir de les vivre vous anime encore. Avant que tout s’efface.
Durée 1h05- A partir de 8 ans. .
17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie
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English :
Anatomy of a clown ? Anatomy of a man? The clown dissects man and the audience laughs. Both meditative and funny, this is a marvellous play about the clown’s condition.
L’événement FESTIVAL DE CLOWN ANATOMIE D’UN CLOWN Montpellier a été mis à jour le 2026-04-20 par 34 OT MONTPELLIER
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