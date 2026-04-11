CONCERT À MONTPELLIER DEBUSSY, RAVEL, BIZET, AZNAVOUR, SAINT-SAËNS, DUTILLEUX Montpellier

Montpellier

CONCERT À MONTPELLIER DEBUSSY, RAVEL, BIZET, AZNAVOUR, SAINT-SAËNS, DUTILLEUX

43 rue de l’Aiguillerie Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Délices de France à Montpellier Voyage au cœur de la musique française

Fermez les yeux… Les danses ensoleillées de Bizet, les couleurs impressionnistes de Debussy, l’émotion d’Aznavour.

Délices de France à Montpellier Voyage au cœur de la musique française

Fermez les yeux… Les danses ensoleillées de Bizet, les couleurs impressionnistes de Debussy, l’émotion d’Aznavour.

La flûte s’élève, brillante et lyrique, révélant toute la finesse et la virtuosité de l’école française, avant un final flamboyant porté par l’intensité de Ravel. Délices de France est une invitation au voyage, une promenade sensible au cœur de l’âme musicale française, entre élégance, émotion et lumière. Un concert qui touche le cœur et rassemble tous les publics.

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Programme

Flûtes Issam Garfi ; Violon-solo Perceval Gilles, 2nd violon Alice Rousseau ; Alto Estevan De Almeida Reis ; Violoncelle Tom Almerge

L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

• M.Ravel Bolero

• G.Bizet L’arlésienne Menuet & Farandole

• H.Dutilleux Sonatine pour flûte

• C.Debussy Clair de lune

• C.Aznavour La bohème

• C.Saint-Saëns Carnaval des animaux Le Cygne

• J.Ibert Concerto pour flûte Allegro Scherzando

• G.Fauré Après un rêve

• M.Ravel Rhapsodie de concert Tzigane

Sur réservation .

43 rue de l’Aiguillerie Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

Délices de France in Montpellier: Journey to the heart of French music

Close your eyes? The sunny dances of Bizet, the impressionistic colors of Debussy, the emotion of Aznavour.

L’événement CONCERT À MONTPELLIER DEBUSSY, RAVEL, BIZET, AZNAVOUR, SAINT-SAËNS, DUTILLEUX Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER