OPENING OPEN AIR X BLACKHOUSE Montpellier
OPENING OPEN AIR X BLACKHOUSE Montpellier jeudi 30 avril 2026.
Montpellier
OPENING OPEN AIR X BLACKHOUSE
121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
En cette veille de jour férié, Tropisme s’associe à PRIZM pour ce tout premier open air de l’année sur notre sound system immersif. Côté platines, carte blanche à Blackhouse, pilier du label Monstart et résident chez les amis de Piñata radio.
En cette veille de jour férié, Tropisme s’associe à PRIZM pour ce tout premier open air de l’année sur notre sound system immersif. Côté platines, carte blanche à Blackhouse, pilier du label Monstart et résident chez les amis de Piñata radio.
Passionné de digging, il puise son inspiration dans le Disco, la Chicago House et la Deep House, tissant des sets immersifs qui transportent l’auditeur à travers un voyage sonore soigneusement orchestré.
Côté dégustation, la brasserie artisanale PRIZM prépare une large sélection de bières montrant l’étendu de leur talent de dénicheur de gouts et de saveurs.
INFOS PRATIQUES
Gratuit .
121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English :
On the eve of the bank holiday, Tropisme joins forces with PRIZM for the very first open air of the year on our immersive sound system. On the turntable side, carte blanche to Blackhouse, a pillar of the Monstart label and resident at our friends Piñata radio.
L’événement OPENING OPEN AIR X BLACKHOUSE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT MONTPELLIER
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